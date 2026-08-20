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Trading Treasures Sale

Trading Treasures Sale

Trading Treasures Church Garage Sale -

Pre-Sale ($5.00 Admission) Thursday, Sept 3rd, 5-8 pm
Sale (No Admission) Friday & Saturday, Sept 5 & 6, 8 am - 2 pm

Proceeds to cover maintenance cost for their building, which used as a community hub and shared with several civic groups, school & non-profit organizations!

National Avenue Christian Church
$5 on Thursday Pre-Sale Only
08:00 AM - 02:00 PM on Fri, 4 Sep 2026

Event Supported By

National Avenue Christian Church
417-869-9176
https://www.nationalavenuecc.com/

Artist Group Info

conniecondict@sbcglobal.net
National Avenue Christian Church
1515 S National Ave
Springfield, Missouri 65804
417-869-9176
communications@nationalavenuecc.com
https://www.nationalavenuecc.com/