Pre-K Open Studios for Ages 3-5

The Springfield Art Museum hosts Pre-K Open Studios for hands-on activities for kids ages 3-5 and their caretaker.

Pre-K Open Studios will be held at The Fairbanks Community Hub, 1126 North Broadway, Springfield MO 65802 on the following dates:

Friday, July 31, 2026 from 10:00 AM - 12:00 PM

Friday, August 28, 2026 from 10:00 AM - 12:00 PM

Friday, September 25, 2026 from 10:00 AM - 12:00 PM

Friday, October 23, 2026 from 10:00 AM - 12:00 PM

Friday, November 13, 2026 from 10:00 AM - 12:00 PM

Friday, December 4, 2026 from 10:00 AM - 12:00 PM

Pre-registration is highly recommended, to allow for enough supplies and staff.