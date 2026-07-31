Pre-K Open Studios for Ages 3-5
Pre-K Open Studios for Ages 3-5
The Springfield Art Museum hosts Pre-K Open Studios for hands-on activities for kids ages 3-5 and their caretaker.
Pre-K Open Studios will be held at The Fairbanks Community Hub, 1126 North Broadway, Springfield MO 65802 on the following dates:
Friday, July 31, 2026 from 10:00 AM - 12:00 PM
Friday, August 28, 2026 from 10:00 AM - 12:00 PM
Friday, September 25, 2026 from 10:00 AM - 12:00 PM
Friday, October 23, 2026 from 10:00 AM - 12:00 PM
Friday, November 13, 2026 from 10:00 AM - 12:00 PM
Friday, December 4, 2026 from 10:00 AM - 12:00 PM
Pre-registration is highly recommended, to allow for enough supplies and staff.
The Fairbanks
10:00 AM - 12:00 PM on Fri, 25 Sep 2026
Event Supported By
Springfield Art Museum
417-837-5700
The Fairbanks
1126 N Broadway AveSpringfield, Missouri 65802
417-200-2223