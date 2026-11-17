Cinnamon Roll Fundraiser
Cinnamon Roll Fundraiser
The Fair Grove Senior Center will be holding its highly anticipated Cinnamon Roll Days on Friday, November 20 from 8 am to 6 pm and Saturday, November 21 from 9 am to noon. The rolls may be purchased at the Senior Center, 122 South Orchard Boulevard, Fair Grove. These rolls are handcrafted by experienced cooks and volunteers and are perfect for Thanksgiving holiday gatherings. Each pan of 6 rolls is $10.
Fair Grove Senior Center
08:00 AM - 06:00 PM, every day through Nov 21, 2026.
Event Supported By
Fair Grove Senior Center
417-759-9455
Fair Grove Senior Center
122 S Orchard BlvdFair Grove, Missouri 65648
(417) 759-9455