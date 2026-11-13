Arts News November 13, 2026
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November 13 - Midnight Lantern Foundation’s Holiday Extravaganza at the Where House Bar
November 13 - Poet's Corner Open Mic on C-Street
November 13 - November 21- Dade County Community Theater: A.R. Gurney's 1995 comedy "Sylvia," at Dade County Art Connect
November 13 - November 29 - Meike Aton, "Girls Just Want to Have Flowers" at SMAC Art Center
November 14 - Abide in Live: Colin Elmore and Barak Hill at Mother's BarrelHouse
November 14 - Springfield Symphony Orchestra Route 66 - An American Road Trip at Juanita K. Hammons Hall
November 16 - The Monett Historical Society: documentary film “The American Way: Life, Liberty, and Being Pursued by the Mob” at the Monett High School Performing Arts Center