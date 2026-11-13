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Arts News

Arts News November 13, 2026

By Jimmy Rea,
Jorja LageschulteMichele Skalicky
Published November 13, 2026 at 11:23 AM CST
Ways To Subscribe
Springfield Symphony Orchestra

November 13 - Midnight Lantern Foundation’s Holiday Extravaganza at the Where House Bar

November 13 - Poet's Corner Open Mic on C-Street

November 13 - November 21- Dade County Community Theater: A.R. Gurney's 1995 comedy "Sylvia," at Dade County Art Connect

November 13 - November 29 - Meike Aton, "Girls Just Want to Have Flowers" at SMAC Art Center

November 14 - Abide in Live: Colin Elmore and Barak Hill at Mother's BarrelHouse

November 14 - Springfield Symphony Orchestra Route 66 - An American Road Trip at Juanita K. Hammons Hall

November 16 - The Monett Historical Society: documentary film “The American Way: Life, Liberty, and Being Pursued by the Mob” at the Monett High School Performing Arts Center

Arts News
Jimmy Rea
Jimmy Rea is a proud Ozarkian with deep ties to the music community. With 2 decades of creative entrepreneurship underfoot, Jimmy has toured coast to coast and around the world with acoustic acts The HillBenders and Keller Williams. Spearheading numerous musical groups, recording projects, and live music events, Rea’s work in the Springfield music scene is a passion and lifestyle. Happily married to wife Melissa and father to Archie, they enjoy life together with 2 dogs and a cat. In his downtime you can find Jimmy fishing for bass in the crisp rivers, creeks, and streams of the Ozarks.<br/>
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Jorja Lageschulte
Jorja Lageschulte is a journalism undergraduate at Missouri State University. She is also the SGA and Campus Admin Editor for MSU's student newspaper, The Standard.
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Michele Skalicky
Michele Skalicky has worked at KSMU since the station occupied the old white house at National and Grand. She enjoys working on both the announcing side and in news and has been the recipient of statewide and national awards for news reporting. She likes to tell stories that make a difference. Michele enjoys outdoor activities, including hiking, camping and leisurely kayaking.
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