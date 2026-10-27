Sacred Heart Church Vendor Craft Sale
Sacred Heart Church Vendor Craft Sale
- Friday, December 4, 2026, 5 pm to 9 pm
- Saturday, December 5, 2026, from 10 am to 4 pm.
Sacred Heart will be a stop on the Midtown Homes Tour. The event will host various Crafters and Vendors.
Sacred Heart Church
05:00 PM - 09:00 PM on Fri, 4 Dec 2026
Event Supported By
Sacred Heart Catholic Church
417 869-3646
Artist Group Info
sacredheartchurch1609@gmail.com
Sacred Heart Church
1609 N. Summit AveSpringfield, Missouri, Missouri 65803-3161
4178693646
sacredheartchurch1609@gmail.com