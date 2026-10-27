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Sacred Heart Church Vendor Craft Sale

Sacred Heart Church Vendor Craft Sale

- Friday, December 4, 2026, 5 pm to 9 pm
- Saturday, December 5, 2026, from 10 am to 4 pm.

Sacred Heart will be a stop on the Midtown Homes Tour. The event will host various Crafters and Vendors.

Sacred Heart Church
05:00 PM - 09:00 PM on Fri, 4 Dec 2026

Event Supported By

Sacred Heart Catholic Church
417 869-3646
sacredheartch.org

Artist Group Info

sacredheartchurch1609@gmail.com
Sacred Heart Church
1609 N. Summit Ave
Springfield, Missouri, Missouri 65803-3161
4178693646
sacredheartchurch1609@gmail.com