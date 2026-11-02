Middle East Film Festival at Drury University: TATAMI
Middle East Film Festival at Drury University: TATAMI
This feature film is an intense sports thriller based on a true story: an Iranian judo athlete is competing for gold when she is ordered by the Islamic regime to fake an injury and drop out of the competition. Co-directed by Iranian and Israeli filmmakers.
F. W. Olin Library, Room 002, Drury University
Free
06:00 PM - 08:00 PM on Tue, 10 Nov 2026
Event Supported By
Middle East Studies at Drury University
F. W. Olin Library, Room 002, Drury University
900 N Benton AveSpringfield, Missouri 65802