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Middle East Film Festival at Drury University: TATAMI

Middle East Film Festival at Drury University: TATAMI

This feature film is an intense sports thriller based on a true story: an Iranian judo athlete is competing for gold when she is ordered by the Islamic regime to fake an injury and drop out of the competition. Co-directed by Iranian and Israeli filmmakers.

F. W. Olin Library, Room 002, Drury University
Free
06:00 PM - 08:00 PM on Tue, 10 Nov 2026

Event Supported By

Middle East Studies at Drury University
https://explore.drury.edu/programs/middle-east-studies
F. W. Olin Library, Room 002, Drury University
900 N Benton Ave
Springfield, Missouri 65802
https://library.drury.edu