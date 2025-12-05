Arts News December 5, 2025
New music from Casey & the Atta Boys and Brett Miller, Matt Baker talks about his new music venue opening this weekend, Christmas theatre, choir concerts, and more!
December 5 - SRAC $100 and Under Art Market
December 5 - Nature Art: An Evening with Tim Ernst
December 5 - A Vince Guaraldi Holiday Concert featuring Jody Bilyeu & friends
December 5 - 7 - Springfield Little Theatre presents Frozen
December 7 - Ozark Festival Orchestra Hometown Christmas in Monett
December 7 - MSU Choral Christmas Concert: Tidings Of Joy