Arts News December 5, 2025

By Jimmy Rea
Published December 5, 2025 at 10:00 AM CST
Tie & Timber

New music from Casey & the Atta Boys and Brett Miller, Matt Baker talks about his new music venue opening this weekend, Christmas theatre, choir concerts, and more!

December 5 - SRAC $100 and Under Art Market

December 5 - Nature Art: An Evening with Tim Ernst

December 5 - A Vince Guaraldi Holiday Concert featuring Jody Bilyeu & friends

December 5 - 7 - Springfield Little Theatre presents Frozen

December 7 - Ozark Festival Orchestra Hometown Christmas in Monett

December 7 - MSU Choral Christmas Concert: Tidings Of Joy

December 10 - Beginner Watercolor: Magic Snow Cards 

Jimmy Rea
Jimmy Rea is a proud Ozarkian with deep ties to the music community. With 2 decades of creative entrepreneurship underfoot, Jimmy has toured coast to coast and around the world with acoustic acts The HillBenders and Keller Williams. Spearheading numerous musical groups, recording projects, and live music events, Rea’s work in the Springfield music scene is a passion and lifestyle. Happily married to wife Melissa and father to Archie, they enjoy life together with 2 dogs and a cat. In his downtime you can find Jimmy fishing for bass in the crisp rivers, creeks, and streams of the Ozarks.<br/>
